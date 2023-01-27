Нуланд: США после вытеснения России наращивают экспорт в ЕС на 68%

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На слушаниях в Конгрессе, посвященных ситуации вокруг Украины, сенатор Крис Ван Холлен поинтересовался, насколько эффективны оказались санкции против России, в частности, ценовой потолок на нефть.

Сенатор указал на то, что Россия могла компенсировать санкционное давление увеличением объемов продажи нефти, например, в Индию или Пакистан. Полученная прибыль идет на финансирование российской армии, выразил опасения политик.

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«Одна из историй успеха этой кампании с нашими союзниками заключается в том, что Европа, которая сильно зависела от российской нефти, теперь «обнулилась». США в состоянии поддержать их в этом, а также увеличить экспорт нашей продукции в Европу на 68%. Обвал цен на нефть, который стал новым итогом финансовой дипломатии, к которому некоторые люди относились скептически, оказался чрезвычайно успешным. Как вы, наверное, знаете, до введения ценового ограничения цена на российскую нефть составляла более 100 долларов за баррель. Сейчас она торгуется на отметке около 40 по состоянию на 9 января. Даже если Россия перекачивает больше в Индию и другие страны, прибыль, которую они получают от этого, меньше», – заверила представитель Госдепа Виктория Нуланд.

«Я аплодирую администрации», – в ответ сказал обрадованный сенатор.

Он призвал также вытеснять Россию из стран Африки. Нуланд подтвердила, что США обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнера» в Мали.