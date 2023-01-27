Нуланд: США после вытеснения России наращивают экспорт в ЕС на 68%

Михаил Рябов.  
27.01.2023 09:42
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 261
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Энергетика


На слушаниях в Конгрессе, посвященных ситуации вокруг Украины, сенатор Крис Ван Холлен поинтересовался, насколько эффективны оказались санкции против России, в частности, ценовой потолок на нефть.

Сенатор указал на то, что Россия могла компенсировать санкционное давление увеличением объемов продажи нефти, например, в Индию или Пакистан. Полученная прибыль идет на финансирование российской армии, выразил опасения политик.

На слушаниях в Конгрессе, посвященных ситуации вокруг Украины, сенатор Крис Ван Холлен поинтересовался, насколько...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Одна из историй успеха этой кампании с нашими союзниками заключается в том, что Европа, которая сильно зависела от российской нефти, теперь «обнулилась». США в состоянии поддержать их в этом, а также увеличить экспорт нашей продукции в Европу на 68%.

Обвал цен на нефть, который стал новым итогом финансовой дипломатии, к которому некоторые люди относились скептически, оказался чрезвычайно успешным. Как вы, наверное, знаете, до введения ценового ограничения цена на российскую нефть составляла более 100 долларов за баррель. Сейчас она торгуется на отметке около 40 по состоянию на 9 января.

Даже если Россия перекачивает больше в Индию и другие страны, прибыль, которую они получают от этого, меньше», – заверила представитель Госдепа Виктория Нуланд.

«Я аплодирую администрации», – в ответ сказал обрадованный сенатор.

Он призвал также вытеснять Россию из стран Африки. Нуланд подтвердила, что США обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнера» в Мали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть