Нуланд: Украина хочет быть похожей на Париж, а не на Свердловск

08.12.2021  14:50 (Мск), Москва,
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

За восемь лет после государственного переворота Украина, в том числе восточная, стала гораздо больше ориентироваться на Запад.

Об этом в ходе слушаний в Сенате заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За восемь лет после государственного переворота Украина, в том числе восточная, стала гораздо больше...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Революция достоинства» касалась того, чтобы все украинцы, не только жители Киева, но и жители восточной части Украины хотели бы иметь более тесные отношения с Европой, жить по-европейски.

С тех пор прошло 8 лет, Украина действительно стала более независимой, более суверенной и уверенно идет по этому пути. Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск.

То есть, чтобы люди могли иметь хороший уровень жизни, свободу выбора», – сказала Виктория Нуланд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть