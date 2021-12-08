Нуланд: Украина хочет быть похожей на Париж, а не на Свердловск

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Новости Украины

За восемь лет после государственного переворота Украина, в том числе восточная, стала гораздо больше ориентироваться на Запад.

Об этом в ходе слушаний в Сенате заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Революция достоинства» касалась того, чтобы все украинцы, не только жители Киева, но и жители восточной части Украины хотели бы иметь более тесные отношения с Европой, жить по-европейски. С тех пор прошло 8 лет, Украина действительно стала более независимой, более суверенной и уверенно идет по этому пути. Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск. То есть, чтобы люди могли иметь хороший уровень жизни, свободу выбора», – сказала Виктория Нуланд.