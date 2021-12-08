Нуланд: Украина очень сильная страна, она не будет сдаваться

08.12.2021  02:03 (Мск), Москва,
Михаил Рябов.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пригрозила Москве, что полностью подконтрольная американскому посольству правящая верхушка в Киеве «не будет сдаваться».

Об этом Нуланд сказала на слушаниях в Сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пригрозила Москве, что полностью подконтрольная американскому посольству правящая верхушка...

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«Мы послали Путину очень ясный посыл, что Украина это очень сильная страна. Она не будет сдаваться, она будет продолжать бороться, она уже противостоит попыткам России вмешаться в ее демократические процессы», – сказала чиновница.

При этом она пригрозила: США приготовили для защиты Украины такие санкции, что «Россия понесет сильные потери».

«Даже трудно представить, почему в такое время, когда Россия испытывает самую высокую смертность от «ковида», и российский народ страдает, почему Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной именно сейчас вместо того, чтобы восстанавливать российскую экономику», – картинно сокрушалась Нуланд.

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