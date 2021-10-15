Нуланд вынюхивала в Москве, готовы ли русские капитулировать

15.10.2021 14:47 (Мск), Москва, Максим Карпенко

В Демпартии США осознали, что сближение России и Китая представляет для угрозу интересам Вашингтона, именно поэтому помощник госсекретаря США Виктория Нуланд прилетала с рабочим визитом в Москву. Ее задачей было не достижение договоренностей, а разведка ситуации.

Об этом в эфире интернет-канала Sputnik на русском заявил политолог-американист Сергей Судаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, приезд Виктории Нуланд, он был очень понятный – продавить, посмотреть, какая ситуация внутри России. Нужно было обязательно оценить ситуацию, насколько Россия сейчас готова идти дальше, какие шаги готова делать, готова ли воевать, готова ли сопротивляться или готова капитулировать. То есть, по большому счету, это лакмусовый тест. Ее задача – ни в коем случае ни о чем не договариваться, а просто снять информацию. Если хотите, это такой засланный казачок, который встречался с Дмитрием Казаком. Но что она получила на выходе? Она получила очень важную информацию. Первое – Россия и США сейчас, наконец-таки, постепенно размораживают отношения. «Северный поток» – это только айсберг того, что происходит, ведь дело совершенно не в «Северном потоке». Мы налаживаем отношения исключительно и вопреки тому, что происходило достаточно долгое время. Мы еще года два назад говорили об интересных вещах, что США делают все, чтобы практически сильнейшими пинками толкать Россию в объятия Китая. То же самое происходило с Китаем. Но, наконец-таки, пришло у демократов понимание того, что сближение Китая и России – это страшно», – заявил Судаков.