Нуланд защищает Байдена – «Путин хотел взять Украину вне зависимости от судьбы «Северного потока»

Новости Украины

Достройка «Северного потока-2» по вине Джо Байдена развязывает руки России для нападения на Украину.

Об этом во время слушаний в Сенате заявил сенатор-демократ Тед Круз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На восточной границе сосредоточено 100 тыс российских военных. Существует большая вероятность, что в ближайшие 90 дней мы будем наблюдать российское вторжение в Украину. Это можно было полностью предотвратить. Это катастрофа. Это – прямое следствие политических решений, принятых Джо Байденом. К этой катастрофе, в частности, привело одно решение – отказаться от нашей политики в отношении «Северного потока» и дать Путину этот многомиллиардный подарок. Да, большинство строительства было завершено в президентство Трампа. Это было до того, как был принят закон о санкциях (и я выступал за эти санкции) в декабре 2019 года, когда было построено 90% трубопровода. Но Путин прекратил строительство трубопровода, когда Трамп подписал этот закон, в тот же день, и санкции сработали. Именно так, как должны были сработать. На протяжении года ничего не происходило. Трубопровод был просто огромной грудой металла на дне океана. Когда Путин начал строить трубопровод? Джо Байден был приведен к присяге, и через 4 дня Путин опять возобновил строительство трубопровода. То есть, сначала его удалось остановить – до тех пор, пока пришел Байден и Харрис, и отказались от нашей политики, практически сдались. Поему это имеет значение, Путин уже давно планировал вторгнуться в Украину. В 2014 году ему это удалось, он аннексировал Крым. Он не дошел до Киева, и одна из главных причин, почему он этого не сделал – из-за украинской энергетической инфраструктуры», – сказал сенатор.

Он процитировал прозвучавшее летом 2021 года заявление украинский и польской стороны о том, что администрация Байдена «сдалась перед Путиным» и создала угрозу для Европы. Круз спросил у заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, может ли Байден вернуть санкции на «Северный поток-2» в случае наступления русских на Украину.

«Сейчас у нас есть отклонения, но мы можем это сделать», – ответила Нуланд.

Сенатор потребовал уточнить, действительно ли достройка «СП-2» развязывает руки Кремлю.

«Правительство сейчас приостановило сертификацию трубопровода. Она приостановлена. Мы считаем, что этот трубопровод – это очень плохо для Европы и для нас. Но я не думаю, что мы могли бы что-то сделать в отношении «Северного потока», что поменяло бы мнение Путина, его намерения по отношению к Украине. Думаю, у него есть определенные амбиции», – ответила Нуланд.

«Если «Северный поток-2» будет введен в действие, то это сделает вторжение в Украину более вероятным или менее вероятным?» – не унимался Тэд Круз.

«Северный поток-2» сейчас приостановлен», – опять заявила Нуланд.

«Но если он будет запущен? Думаю, это не случайно, что дата вторжения практически приурочена к дате сертификации. Если «Северный поток-2» будет запущен, то означает ли это, что вторжение в Украину будет более вероятным или менее вероятным?» – опять спросил Тэд Круз.

«Думаю, президент Путин примет это решение вне зависимости от того, что произойдет с «Северным потоком-2». Однако, я думаю, что у него есть такие намерения – взять Украину под контроль», – ответила Нуланд.