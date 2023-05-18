Нулевая терпимость: глава Крыма призвал отвечать на украинские теракты без всякой оглядки

Любовь Смирнова .  
18.05.2023 22:20
  (Мск) , Симферополь
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Ответ за диверсии и теракты всегда должен быть в два раза сильнее, чтобы противник знал, какую ответственность понесет.

Ни вероисповедание, ни национальность не учитываются при наказании за преступление, заявил в эфире телеканала «Миллет» глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответ за диверсии и теракты всегда должен быть в два раза сильнее, чтобы противник...

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«Преступник не имеет национальности, поэтому на самом деле, я считаю, это внутреннее состояние каждого человека, совершать такие вещи или нет. Это не от национальности зависит, я в паспорт не смотрю, какой у него год рождения, цвет кожи – совершено преступление, должен ответить за это. Поэтому я на эту тему дальше бы не распространялся, считаю, что здесь не надо какую-то национальность выделять, – подчеркнул он.

– Провокаторы есть любой национальности, могут славяне флагом размахивать, и не стоит на это обращать внимание, или давать какую-то оценку, оттенок или повестку национального характера. Вы видите сами, что для них ничего святого нет, для властей Украины. Очень много украинцев, которые привержены служению Господу, православной вере, как и любой другой человек, чье вероисповедание растаптывается на глазах, чья вера, уважение, традиции уничтожаются фриками, маргиналами, которые не понимают сами, что делают. Не знают, что творят, но всё равно придётся отвечать. Ни одну власть, ни в одной стране мира, ни в одно время такие поступки никогда не украшали и не украсят.

Наверное, в связи с этим нашим президентом было принято решение о проведении специальной военной операции. Цели надо достичь, в том числе – это, и сохранение стабильности, справедливости, в первую очередь. То есть, как бы защитить русских, русскоязычных граждан, защитить веру нашу, которая нас объединяла веками и, к сожалению, американцы смогли настроить братские народы против друг друга. В первую очередь, это наша недоработка, я бы даже не ставил это в заслугу американцам, а спрашивал, что мы сделали против этого. Но это дискуссионный вопрос».

По словам главы Крыма, в вопросе возмездия за теракты и диверсии нужно брать пример с Израиля – реакция следует молниеносно, без оглядки на мирное население. Тем более, что СВО показала – военные действия с Россией на территории Украины ведет коллективный Запад.

«Ответ должен быть всегда в два раза сильнее, чем попытка навредить, это без вариантов. Я думаю, всему своё время. Конечно, действовать по принципу – ударили по одной щеке, подставь другую, – к хорошему не приведёт. К сожалению, уважают только силу, только позицию. Должны понимать, что будет ответственность. А если этого не будет, то, конечно, это будет вседозволенность, и конечно будут страдать простые граждане, – уверен Аксёнов.

– Много фейков на самом деле. Недооценивать нельзя, потому что имеем дело не с украинскими силами, а давным-давно уже с американцами. Вооружение полностью всё натовское, количество наёмников нам неизвестно точно, но думаю, что оно если не сопоставимо, то в процентном отношении уже значительно превышает первые месяцы начала специальной военной операции по отношению к украинским военнослужащим. Поэтому, по сути, воюем со всей объединенной Европой.

Нельзя недооценивать ситуацию, поэтому я всегда говорю коллегам: в такое время нужны только дерзкие, наглые решения, благодаря которым можно быстро продвигаться вперёд и сохранять жизни наших воинов. Вот, посмотрите на Израиль: ХАМАС ударил, и никто не обращал внимания на кварталы жилые и так далее – удары возмездия наносятся моментально, в течение одних суток, и это самый правильный принцип».

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