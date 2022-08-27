Нур-Султан культивирует русофобию и наращивает поставки оружия Киеву

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Новости Украины

Несмотря на скандал с послом Украины, призывавшего убивать русских, в связи с чем МИД РК и марионеточная Ассамблея народов Казахстана вынуждены были формально выразить свой протест, волна русофобии только усилилась, как и происходит дальнейшее наращивание антироссийских настроений.

При этом вскрываются новые факты соглашений о поставках вооружений на Украину.

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На поверхность Акордой (администрация президента) целенаправленно вытаскиваются различные национал-говоруны из числа неизвестных никому «поэтов», «писателей» и «экспертов», которые ретранслируют одну повестку – запретить официальное использование русского языка, а также выйти из ЕАЭС и ОДКБ.

Всей этой камарилье предоставляется возможность выступать на телевидении и в различных проправительственных изданиях.

Ярким примером является заявление некого «поэта»-репатрианта из Китая Ауыта Мукибека, опубликованное 24 августа на сайте Newtimes.kz и адресованное министру образования и соросовскому выкормышу Асхату Аймагамбетову. В нём национал-патриот настойчиво призывает вообще избавиться от русского языка в национальной системе просвещения.

«За 30 лет кое-как избавились от русского и английского языков в первых классах. Это правильно, но этого мало. Слишком мало. В казахских школах в начальных классах нужно обучать только на казахском языке. И лишь потом можно внедрять английский. Но русский язык не нужен. Его нужно полностью убрать из школьной программы», — потребовал придворный «поэт».

Ауыт Мукибек.

При этом он рассказывает о своих страданиях в попытках найти детские учреждения с казахской системой обучения и навязывает свою повестку всему обществу, требуя изгнать русский язык из учебных заведений страны.

«Моя дочь Райан через год пойдет в школу. До этого мы еле как нашли казахский детский сад, сменив три учреждения. Я не буду учить русскому языку в школе, он ей не нужен. Русскому она и на улице научится. Если другие хотят учить русский, зависеть от него, пусть учат в русских школах. Одним словом, в казахских школах не нужен русский язык», − отметил Мукибек.

Внутри республики данный персонаж оказался на слуху как «поэт», сочинивший поэму в честь Нурсултана Назарбаева, а кроме того попал в объектив прессы, когда выяснилось, что он домогался племянницы своей жены. Как видно, это ему сошло с рук и растлитель только получил дополнительную трибуну для выражения русофобской позиции в официальных СМИ.

Но реальность, наоборот, опрокидывает концепцию сплошной казахизации, навязанной и внедряемой сверху, так как против как раз этих нововведений министра образования об удалении русского языка из первых классов казахских школ выступили как учителя, так и родители. При этом первыми на митинг протеста вышли педагоги Жанаозена Мангистауской области.

Акция протеста учителей русского языка в Жанаозене.

На прошлой неделе они осадили акимат этого города, где постоянно проходят забастовки и акции протеста нефтяников и безработных и провели собственный митинг. Оказывается, что отказ от обучения русскому языку в первых классах ведёт не только к сокращению часов, но и к неминуемому увольнению преподавателей языка и литературы.

При этом учителя Жанаозена и Мунайлинского района пригрозили озвучить коллективное заявление на имя президента и выйти снова на митинги и забастовки, если произойдёт отказ от деления классов на группы и произойдет упразднение прежней системы обучения.

Надо отметить, что на акцию протеста вышли именно преподавательницы казашки и в регионе, где абсолютное большинство составляют этнические казахи. При этом их требования были поддержаны родителями.

Подобные протесты учителей вызвали негодование нациков, которые в социальных сетях призывали лишить преподавателей гражданства и депортировать в Россию или немедленно уволить и запретить преподавать в школах.

То есть усиленная травля несогласных с «реформами» образования по американскому образцу с выдавливанием русского языка призвана была показать, что нацики оказались вовсе не в меньшинстве, а сами нововведения правительства якобы пользуются поддержкой общественности.

При этом петиция с требованием немедленной депортации посла Украины Петра Врублевского из Казахстана, призвавшего убивать русских, набрала 46610, тогда как против нее было подано 7733 голосов, что показывает правдивость опросов, дающих всего лишь 6% сторонникам немедленного разрыва отношений с Россией и поддержки «незалежной».

К тому же в социальных сетях набирает популярность и петиция с требованием отставки министра просвещения и русофоба Асхата Аймагамбетова.

Как видим внутри общества есть еще силы, которые пытаются противостоять наступлению русофобии и неонацизма. При этом заявление посла Украины с требованием физически уничтожать русских привело к обратному эффекту, когда многие либералы и умеренные просто заткнулись. И в поддержку киевского дипломата выступили только самые оголтелые нацики.

На помощь же националистам в ситуации падения уровня их поддержки пришёл как раз сам президент Касым-Жомарт Токаев, который недавно вёл беседу с Ильхамом Алиевым во время переговоров на камеру на государственном языке.

Фактически это можно назвать заигрыванием с национал-патриотическим электоратом. Это показывает, что власть опирается как раз на самую оголтелую, агрессивную и радикальную часть населения.

Но всё это, кончено только цветочки, на фоне очередных разоблачений со стороны канала «Берегини», который опубликовал очередную партию документов, изъятых пророссийскими хакерами в Главном управлении разведки Украины. Материалы проливают свет на новые соглашения уже болгарской компании прокладки «BIO HRAN INVEST LTD», решившей приобрести у Нур-Султана ударные самолёты и вертолёты советского образца.

В перечне закупаемой продукции значатся СУ-27, МИ-24 и другая техника, а конечным приобретателем являлись США! При этом сделка по поставкам данных образцов осуществлялась снова, как и в случае иорданской фирмой, через казахстанскую компанию «Казспецэкспорт».

Как известно, правительство РК отрицало факт, что данная кампания занималась международной торговлей боеприпасами и вооружением, но телеграм-канал «Рыбарь» смог найти оригиналы лицензий, выданных чиновниками на ведение подобной деятельности.

И теперь новый поток документов, и обнародованная переписка еще раз подтверждает, что казахстанские власти осуществляли и осуществляют поставки не только боеприпасов, но и авиационной техники для ВСУ в целях противодействия СВО и ослабления России. А руководители подставной болгарской компании «BIO HRAN INVEST LTD» даже не скрывают, что они этнические украинцы и действуют в интересах Киева.

Есть даже сканы украинских паспортов технического директора Цыганкова и специалиста Бойко.

Украинские паспорта руководителей «болгарской» компании.

К тому же сами сделки курировались и контролировались в Главном управлении разведки Украины, что говорит об особой их важности. При этом потребности украинской стороны постоянно растут, и теперь генералы ВСУ намерены скупить уже в больших количествах авиационные двигатели и МИ-24.

Что интересно, часть закупаемой техники вывозилось якобы для «ремонта» в Чехию с сопровождением сотрудников «Казспецэкспорта». Естественно, что затем они после «ремонта» попадали на фронт для ведения боевых действий против подразделений российской армии и ЛДНР.

Как видим, Нур-Султан по просьбе Вашингтона и Лондона становится надёжным поставщиком вооружений для ВСУ, получая прибыли и похвалы «цивилизованного Запада».

Теперь же после этого становится понятным как у убийцы Дарьи Дугиной оказались казахстанские номера на автомашину, паспорт и удостоверение личности – видимо, в рамках взаимной помощи между спецслужбами. В связи с такой торговлей и солидарностью с Киевом возможно действительно пора задаться вопросом, а насколько в действительности руководство РК является «союзником» России?

Но на этом фоне хочется сказать и о приятной новости, и в частности, о том, что операция, задуманная в Лондоне и осуществляемая при участии казахстанских властей, провалилась. Речь идёт о приезде папы римского на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября в столицу Казахстана, где планировалось прямое обращение Франциска к патриарху московскому Кириллу с предложением о заключении немедленного мира.

Этим западные спецслужбы хотели оказать одновременно давление на Москву, принудив к проведению переговорного процесса на условиях США и представить в итоге РПЦ в неприглядном виде на международной арене, продемонстрировав неспособность Кирилла ответить на миротворческие инициативы Ватикана.

Но в ответе московской патриархии за 24 августа было указано, что приезд Кирилла «не может иметь место «на полях», пусть и столь значимого мероприятия, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, – она должна стать самостоятельным мероприятием в силу своего особенного значения». Поэтому папа римский может спокойно отслужить мессу с иезуитами, встретиться с Токаевым и улететь обратно в Италию.

Таким образом, подставить плечо Западу и терпящему крах киевскому режиму у правящей казахстанской элиты не получилось. Какая жалость, однако…