«Нужен честный разговор руководства СВО с народом – что это было под Киевом» – Уралов

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Российскому руководству пора в корне менять информационный подход в работе с населением, переходя от фактического освещения происходящего – к конструктивному разбору и объяснению тех или иных решений в зоне СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много говорят, что российские СМИ несут в основном негатив. Правильно ли, что нужно перестроиться на позитив, и сможем ли мы?», – спросил радиоведущий.

«Я знаю главную проблему – позитива должно быть в 4-5 раз больше, чтобы он вызывал сигнал. На негативе проще работать, проще вызывать эмоции. Нужно работать не просто на позитив, а на конструктив. То есть, на рациональный разбор ситуации и проблемы», – отметил Уралов.

Политолог добавил, что руководству России необходимо пойти на открытый диалог с народом и откровенно прокомментировать массу накопившихся вопросов.

«А ещё общество хочет честного разговора. А что это было под Киевом год назад? Вот, прошёл год. Крупные кризисы, я год стараюсь поверхностно комментировать, а через год задавать вопросы – что это было. И масса других опросов. И разговора на них нет», – сказал эксперт.