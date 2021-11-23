Нужен ли доктор Комаровский на российском ТВ?

Новости Украины

Есть такое выражение – старое, годами проверенное – «хитрый жук». Оно, на самом деле, используется часто, но всё равно есть на нём слой благородной пыли. И вот, глядя на небезызвестного доктора Комаровского, лечащего почти ото всех болезней (или прям ото всех?) в голове у меня неизменно всплывает данная ассоциация – хитрый жук. Ну, присмотритесь… он ведь такой, правда?

Дело не во внешности, нет. Хотя, позволю себе такую ремарку, что и чисто внешне сходство, безусловно, есть. Но всё же суть – в содержании.

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Вот сижу я сейчас в больнице – прямо сейчас, да, – вместе с ребёнком, и слышу, как одна мамаша говорит другой: «Кстати, вот доктор Комаровский в последней своей передаче советовал…» Ну, как последней – крайней, так говорят артисты. Да, да, Комаровский всегда в своих выступлениях, тв-шоу, книгах излечивает даёт массу советов. И при этом большинство из них поразительно банальны. Нет, они иногда реально дельные, но в целом…

Однако беда в том, что Комаровский не только лечит, но и, простите за тавтологию, «лечит». В частности, доктор участвует в политике, где излучает, как и в доктор-шоу, милое благодушие. Если просмотреть ленту новостей, то Комаровский всегда комментируют то или иное событие в примирительном тоне.

Вот он заявляет, что России не стоит бояться Евромайдана. Вот он, улыбаясь в усы, – ох уж этот хитрый жук! – рассказывает: нет, вообще нет никакого притеснения русских и русского языка в Украине. А меж тем на площадях скандируют «москаляку – на гиляку». А меж тем Донбасс молотят бомбами и снарядами лишь за то, что он посмел высказать своё мнение.

Комаровскому и этого мало. Он начинает заниматься политической агитацией. Ну, чем вам не нравится Зеленский? Молодой, деятельный, бодрый! Комаровский открыто поддерживает Зеленского. Но проходит время – и ох и ах! Разочарование! Да какое! С чего бы? Ну, ясно, конечно, что Зеленский многих, действительно, разочаровал. Однако – о, чудо! – мы видим милое совместное фото Авакова и Комаровского. Новая политическая сила? Безусловно.

Мне кто-то скажет, что человек может менять своё мнение – его право и воля. Я не спорю. Но человек не имеет права лицемерить. Человек не имеет права использовать свой авторитет, наработанный в одной области, для продвижения в другой, где мнения его скачут, как напряжение в нестабильной сети. И между благодушием и лицемерием есть колоссальная разница, уж простите.

И главное – человек не имеет права защищать уничтожение и притеснение русских людей, работая при этом, к слову, в эфире российского телевидения. Понимаю, что хитрый жук, да, но ведь могут и тапком по заднице дать. Или всех все устраивает?

Доктор Комаровский в эфире российского федерального канала ТВ-3, входящего в холдинг «Газпром-Медиа».