«Нужен переход на латиницу, и английский – вторым государственным» – секретарь Совбеза Украины

Украинский язык необходимо переводить на латиницу, а английский поставить в обязательную для изучения программу, начиная с детского сада.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США ресурса «Радио Свобода» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куда движемся между Европой и Россией? Когда введём латиницу?» – озвучила ведущая вопрос одного из зрителей.

«Я – за! Я считаю, это будет одной из самых фундаментальных вещей, что нам нужно избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Что касается языка, я за два языка. Английский язык должен быть обязательным, потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что те, кто пожилые, кому сложно – это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах, – это должно быть», – заявил Данилов.