Нужен переломный успех – генерал СВР

Новости Украины

Украинские войска еще не потеряли боеспособность и могут проводить контратаки. Опасным положение может быть на херсонском и запорожском направлениях, которые ВСУ могут использовать для отвлечения внимания на Донбассе. Нельзя забывать и об уничтожении поступающего на Украину западного вооружения на дальних рубежах – это позволит ликвидировать угрозу болезненных ударов, вроде тех, что приходятся в последние дни по Донецку и его тыловым районам, где было относительно спокойно все предыдущие восемь лет.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал экс-глава Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников.

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ПН: В предыдущие дни Донецк подвергся мощной артиллерийской атаке ВСУ. Почему это произошло, как этого избежать?

Л.Р: Американцы поставляли тяжелую дальнобойную артиллерию – вполне возможно, что это что-то из американских «посылок». Но как конкретно это называется, я не знаю. Уже несколько дней они бьют по Донецку тяжелой артиллерией. Я считаю, что здесь могли бы наши Вооруженные силы обнаружить эти батареи и нанести соответствующие удары. Слишком долго мы ищем и определяем координаты.

Уже три месяца прошло, а они все стреляют по Донецку, Макеевке, Горловке, другим населенным пунктам. Надо Вооруженным силам Российской Федерации предпринимать конкретные действия, чтобы остановить это. В конце концов, четвертый месяц идет, а противник умудряется обстреливать и Донецк, и территорию Российской Федерации. Поэтому нужны специальные операции, силы и средства для уничтожения этих возможностей или для четкого, точного и жесткого ответа.

ПН: Как бороться с американским ленд-лизом?

Л.Р: Бороться нужно и можно, прежде всего, подвергая ударам пути доставки и не ожидая, когда они прибудут на фронт и там пытаться уничтожить. Надо уничтожать, начиная от границы с иностранными государствами, и бить по станциям, подъездным путям, стараться накрыть их.

Есть, все-таки, возможность отслеживать эти поставки, то, как они переправляются, какими путями доходят.

Что-то будет переброшено, что-то надо уничтожать на линии фронта. Но надо сократить до минимума эти поставки, и на линии фронта бороться с этим.

ПН: Насколько западное оружие может изменить ход операции?

Л.Р: Если Запад решится на массовые поставки тяжелого вооружения, тогда это, конечно, становится реальной угрозой затягивания спецоперации на неопределенное время. Но надо не допустить такой ситуации, которая позволяет Западу принять такое решение о массовых поставках тяжелого вооружения. Как не допустить? Успехами на фронте! Если мы будем добиваться реальных успехов, освобождать города и населенные пункты, то Запад задумается, а стоит ли ввязываться и тащить тяжелые вооружения на Украину, если очевиден проигрыш. Пока этот проигрыш киевского режима в перспективе.

Второе – это мощные удары по путям доставки. Неважно, что какая-то часть будет поступать. Часть – это не так опасно. Надо в массовом порядке наносить точечные удары по путям снабжения, остановить этот процесс. Поэтому угроза есть, если все затягивается, Запад втягивается в поставки, принимает решение поставлять тяжелое вооружение.

Но Запад – тоже не бездонная бочка, у них тоже возникают проблемы реальных поставок. Очень много уже поставлено, многое погибло под нашими ударами. Но процесс пока идет.

ПН: Как долго может продолжаться накачка Украины оружием?

Л.Р: Я думаю, что процесс этот потеряет свою скорость и насыщенность, пойдет по линии затухания в случае убедительных побед Вооруженных сил России на территории восточной Украины. Когда мы решим все проблемы на Донбассе, в районе Харькова, то возникнет ситуация, когда Запад задумается, дело покажется проигрышным, и спасти мало что можно. Тогда будет взвешиваться решение – сколько оружия, как поставлять и поставлять ли вообще.

Второй момент важный – насколько есть возможности США и европейцев длительное время поставлять снаряжение, боеприпасы, вооружение и так далее. Сейчас они, пока еще, хотя уже прогнозы западников не такие оптимистические, уже стали говорить о возможном поражении киевского режима на территории, которые мы называем условно восточной Украиной, но у них еще есть надежда, что эти поставки не бессмысленны, что украинская армия держится.

На самом деле, на некоторых позициях она держится, и нет признаков, что она будет отступать. Пока у них такие надежды остаются, они будут усиленно сопровождать это поставками вооружения. Как только эти надежды нейтрализуются в результате действий российской армии, так и возникнут разногласия на Западе.

ПН: Способны ли ВСУ перейти в широкомасштабное контрнаступление?

Л.Р: Я думаю, что широкомасштабные контратаки, настоящее наступление – проблематично для армии украинского режима, но на отдельных участках, как это было под Харьковом, на севере до границы, такие атаки возможны.

Опасная зона, на мой взгляд, – это Херсон, опасная зона по линии Васильевка-Гуляйполе – здесь возможны попытки ударов. Они носят и отвлекающий характер для нашей операции на Донбассе, но могут и достичь частичных успехов.

Армия киевского режима еще вполне живая, и нам предстоит еще непростая борьба и на этих участках военного соприкосновения. Сейчас шапкозакидательством, несмотря на некоторые успехи в районе Северодонецка, Рубежного, заниматься не стоит.

В целом решительного удара еще не нанесено, он не состоялся, когда армия начинает больше отступать, чем контратаковать. Пока этого нет, поэтому нужно держать ухо востро на всех участках фронта, чтобы не получилось, как под Харьковом.