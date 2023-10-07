«Нужен план Б» – эксперт прогнозирует бандеровскую партизанщину на освобождённых территориях
Поскольку на освобождённых территориях Россия может столкнуться с бандеровским подпольем, Москве следует продумать адекватный и чёткий план денацификации Украины.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«России надо разрабатывать какую-то альтернативную стратегию, в том числе касающуюся того, а что делать с теми территориями, которые будут переходить под контроль России.
Ближайшие территории Запорожской и Николаевской области – мы должны знать, что делать с людьми, которые там живут, как они будут реагировать на присутствие России, не столкнёмся ли мы с очень серьёзным вызовом партизанской войны.
У нас только с выходом в медийную сферу в месяц человек двадцать-тридцать за 10-20 тысяч рублей готовы поджечь релейный шкаф, или бросить коктейль Молотова в военкомат. Дебильные действия за смешную сумму, но люди на это покупаются.
А что будет на тех территориях, которые соседствуют с Украиной, и где живут люди, которые идентифицируют себя с Украиной?» – сказал Скоробогатый.
«На эти вопросы Россия должна иметь ответ. И очень плохо подходить к торгу [переговорам] с отсутствием этих ответов и с отсутствием этого будущего плана. В таком случае это такая позиция, в которой противник видит на перспективу, и понимает, что «плана Б» у Москвы нет. Но я надеюсь, что он есть», – подытожил выступающий.
Спасибо!
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