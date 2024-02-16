«Нужен разумный подход» – в России комментируют запрет на продвижение VPN-сервисов

В России с 1 марта вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки тех или иных ресурсов в Сети.

Речь идет о том, что такие приложения будут заблокированы в интернет-магазинах для мобильных телефонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог Армен Гаспарян отмечает, что блокировка враждебного контента, направленного против России, нужна, но она должна быть хорошо продумана. Например, может быть создан контролируемый VPN-сервис, который ограничивает работу лишь экстремистских ресурсов, а не всего западного контента:

«С одной стороны, безусловно, надо блокировать доступ к запрещенным в Российской Федерации экстремистским сайтам… Мне кажется, что можно было бы сделать какой-нибудь государственный VPN, который бы автоматически блокировал доступ к экстремистским ресурсам, но, чтобы позволял заходить и смотреть, что у потенциальных противников происходит. Ну мне, например, это нужно по работе. То, что в этом сегменте надо порядок навести, сомнений не вызывает. Но хотелось бы продуманности определенности, чтобы были учтены и те сложности, которые есть сегодня в медиа-пространстве».

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, борьба с враждебным контентом — это одна из основных задач для построения информационного суверенитета России, однако речи о полной блокировке тех или иных вспомогательных сервисов не идет:

«Речь идет о создании суверенного интернета. Они, Запад, контролируют информацию через свои платформы типа «Фейсбука», «Ютуба». Поскольку они принадлежат им, то они просто удаляют то, что им невыгодно. Мы этими платформами пользуемся потому, что там много информации, которая нужна нам. Но часть контента, которую мы запрещаем, который нам не нужен, мы ее фильтруем через VPN-сервисы. Точно таким же путем идет Китай. Здесь нам надо учесть опыт Китая и выстраивать совместный интернет, потому что только одним запретом дело не решить. А раз люди каким-то контентом пользуются, мы должны им этот контент предложить. Требуется время для того, чтобы создать, распространить и достучаться до людей – и делать это лучше совместно с другими странами БРИКС, например».