«Нужен выгодный для нас компромисс» – экс-глава МИД Украины призвал «не спускать» договоренностей по СП-2

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Позиция киевского руководства относительно ситуации вокруг «Северного потока-2» крайне неконструктивна – украинским дипломатам надо отправиться в США и достичь выгодного Киеву компромисса.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь надо было садиться в самолёт и на уровне министра иностранных дел лететь в Вашингтон. И выяснять обстоятельства, мотивацию, приводить свои аргументы. Не через мегафон, а через аргументированную позицию, с фактами и аргументацией. И уже после этого предлагать президенту как реагировать в целом. Без этого, когда по мегафону друг на друга, у всех будет, что называется, «вырезка желудка». Больше ничего хорошего не получится», – сказал он.

Также Грищенко подчеркнул, что нельзя «просто спускать» западным партнёрам их договорённости с Россией по «Северному потоку-2» – необходим выгодный Киеву компромисс.

«Считаю, что спускать то, что тебе явно не на пользу, не стоит. Просто не настолько в базарной форме. А в форме уверенного, достаточно аргументированного месседжа, с пониманием того, что необходимо находить компромисс. Но компромисс может быть достигнут тогда, когда минимально необходимые условия для нашей страны хотя бы можно будет понять. А не так, как это произошло», – резюмировал экс-министр.