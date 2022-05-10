Нужна докалибровка: ВСУ восстановили военный аэродром после российских ударов

За вчерашний день из аэродрома Канатово в Кировоградской области, ранее поврежденного российскими ударами, начала летать авиация ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает отслеживающий военную активность телеграм-канал «Рыбарь».

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«Последние несколько дней шло активное восстановление аэродрома Канатово в Кировоградской области. Судя по всему, ремонтные работы завершились. За вчерашние сутки из этого района зафиксировано восемь вылетов самолетов Су-25 и Миг-29 в Николаевскую область. Более того, продолжается использование резервных аэродромов для сохранения боевых самолетов в целости. Для базирования тактической авиации, помимо Канатово, используются аэродромы Долгинцево и Мартыновка (Вознесенск).

Вертолёты армейской авиации выполняют полеты между Александрией и Федоровкой в Кировоградской и Буялыком в Одесской областях. На эти площадки подскока будут переброшены и вертолёты Ми-8, которые экстренно эвакуировали с ВПП в Измаиле из-за возможного повторения ситуации в Арцизе», – информирует «Рыбарь».