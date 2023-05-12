Нужна ли России гонка разоружений? Размышления параноика

10 мая 2023 года в 17.00. в Московском Доме книги прошла презентация книги Скотта Риттера «Гонка разоружения». Книгу представил автор, он же ответил на некоторые вопросы присутствующих журналистов.

Давайте начнем с того, кто такой Скотт Риттер. Как написал о себе автор, «бывший офицер разведки в отделе морской пехоты США и инспектор ООН по оружию».

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Как он сам рассказал, его готовили «убивать русских». И тут случилось то, во что никогда никто бы не поверил Горбачев и Рейган, называвший СССР «империей зла», 8 декабря 1987 года подписали в Вашингтоне договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (РМСД), как класса вооружения. И Скотт Риттер, бывший тогда лишь капитаном, вошел в состав группы, которая занималась контролем производства на Машиностроительном заводе в городе Воткинск, который производил советские ракеты SS-20 и SS-23, относящиеся к этому классу.

Автор и Скотт Риттер на презентации.

Как рассказал на встрече автор, книга во многом автобиографична и, в частности, написана для того, чтобы ответить дочери на вопрос: «А что ты делал тогда в России?»

Но суть не в этом. Желающие могут книгу прочитать, купив в МДК.

Как обманывали Россию

Суть в том, что говорил автор, представляя книгу. Если вкратце, он говорил, что в период заключения договора СССР и США стояли на грани ядерной войны, но нашлись здоровые силы, которые, трезво оценив ситуацию, заключили вот такой договор. Теперь Россия и США тоже являются, по сути, сторонами конфликта на Украине. Поэтому надо постараться договориться.

Вопрос, о чем и зачем? Ведь даже в своем выступлении Риттер признал, что США повели себя по отношению к СССР не честно и стали использовать в своих интересах слабину, которую дал СССР. Автор, кстати вспомнил русскую пословицу, которую произнес по поводу исполнения договора президент США Рейган:

«Doveriay, no proveriay!»

Русские показывали инспекторам, среди которых был и Риттер Скотт, все так, как это требовалось. В итоге производство ракет на заводе было свернуто.

Но, как рассказал Яков Владимирович Фоменко, принимавший участие в контроле исполнения этого договора, американцы вели себя абсолютно иначе.

По условиям договора они должны были демонтировать точки подвески ракет этого класса на стратегических бомбардировщиках В-1. Однако при проверке было видно, что точки подвески на консолях под крыльями замазаны, едва ли, не пластилином, а место подвески под корпусом самолета закрыто какой-то фанеркой.

Но американцы «на голубом глазу» уверяли, что это не пластилин, а какой-то суперпластик, а перегородка из фанерки крепится на заклепках и потому это «на века». При этом, когда инспекторы усомнились и попросили разрешения поковырять пальцем «суперпластик», а заодно и заглянуть за «вечную» перегородку, им категорически не разрешили. А вместо этого предложили лучше… съездить в ресторан.

Сам Риттер Скотт, который в последствии женился на переводчице, работавшей с ними, честно признал, что в результате исполнения договора градообразующее предприятие Воткинска Машиностроительный завод, производивший ракеты «Пионер» и «Ока» благополучно загнулся, а для жителей города в связи с потерей работы, наступили черные дни и разруха.

При этом до заключения договора и завод, и город и его жители процветали. К сожалению, не удалось спросить, сможет ли Скотт назвать американское предприятие, которое пострадало настолько же? Однако, учитывая рассказа Якова Владимировича, ответ и так ясен.

Англо-саксы играют вдолгую

Поэтому, когда мне посчастливилось задать самый первый вопрос автору книги, призывающему к новым договорам и разоружению, я прямо сказал, что, на мой взгляд, вся история «дружбы» СССР, а потом России с Соединенными Штатами, от подписания договора, есть череда заранее спланированных действий по развалу нашей экономики, Вооруженных сил, убийству здравоохранения и системы образования, в том числе и военного.

Все это для того, чтобы максимально ослабить нашу страну, и последовательно подвести нас к дню Х, а именно к 24 февраля 2022 года, когда боевые действия против врага России в лице Украины, которого также подготовили Штаты, стали неизбежной необходимостью.

И Скотт, по сути, признал это, сказав, что США вели по отношению к России нечестную игру, используя ее слабость в своих интересах и, отнюдь, не пытаясь помочь нашей стране. Он намекнул, что виной тому и излишняя доверчивость и слабость России после развала СССР и прихода Ельцина к власти, ведь договорные обязательства соблюдают по отношению к равному по силе партнеру.

Правда, он заверил, что Рейган, подписавший договор, уже больше не считал нашу страну «империей зла». Правда, его не переизбрали, и пост президента занял Буш младший, который был настроен воинственно по отношению к нашей стране. Мол, потому и стратегия отношений между нашими странами изменилась, как будто в Штатах что-то реально зависит от президента.

Всем известно, что бывает с президентом, который не желает исполнять волю теневого правительства. Думаю, что имя Джона Кеннеди известно всем. Очевидно, что возникшие симпатии Рейгана к нашей стране, если таковые были на самом деле, стали причиной смены главы государства в США.

Кому было выгодно?

Что ж касается договора, то «к июню 1991 года Договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов.

По-моему, не сложно понять, что Россия уничтожила на 1000 ракет больше, чем Штаты. Кто оказался в числе выгодоприобретателей от этой сделки, и так понятно. Добившись своего американцам договор стал не нужен. В итоге после нескольких взаимных обвинений в нарушении договора 2 августа 2019 года он прекратил свое действие.

Слава богу, с 2007 года Воткинский завод возобновил производство и теперь создает ракеты «Тополь-М».

А оно нам надо?

Взяв второй раз слово, я спросил, а много ли у Скотта единомышленников в Штатах? Тех, кто выступает против русофобии, ставшей в США основой государственной внешней политики? И он признался, что, по сути, он один. Но он считает, что кто-то должен начать эти действия. И потому он начал эту борьбу.

Безусловно, это достойно уважения. Следующий вопрос, который я задал, как же Россия может доверять США после десятилетий откровенной вражды и лжи про нашу страну? О каком договоре между нашими странами может идти речь? И Скотт не нашел убедительного ответа, лишь выразил надежду.

Кто Вы, мистер Скотт?

Риттер Скотт закончил военную службу в звании подполковника, аналитика разведки морской пехоты. Как он сам сказал, после операции «Буря в пустыне» в Ираке, где он был аналитиком штаба генерала Шварцкопфа, он подал в отставку. Он объяснил это, сказав, что он уже достаточно хорошо и честно служил Родине. Хватит!

Возможно, так и было. Возможно, участвуя в бандитской войне против суверенного Ирака, организованной США с использованием ложных доказательств наличия у Хусейна химического оружия, его заела совесть? И он усомнился в справедливости ее политики?

Однако в разговоре в МДК у него отчетливо прозвучало, уважение к собственной стране и гордость за нее, несмотря на череду последующих войн, которые проводили США. А подписывая книгу для меня, он в посвящении написал: «От одного патриота-другому». И далее – девиз морской пехоты: «Semper Fidelis», что переводится, как «Всегда верен». То есть и намека нет на какие-то сомнения.

Поэтому позволю высказать мысль, которая, возможно, покажется крамольной и признаком моей паранойи. Дело в том, что разведчиков бывших не бывает, если это не предатель. А Скотт отнюдь не предатель. В книге, в частности, он рассказывает, что наблюдатели за исполнением условий договора были не просто американскими военными, а офицерами разведки и вели эту самую разведку в интересах своей страны в ходе якобы миротворческой миссии в Воткинске. Удивлюсь, если автор книги этого не делал!

Я всегда напрягаюсь, когда представитель противника начинает хвалить нас. Однозначно, это признак того, что мы совершаем где-то ошибку.

У нас на Украине проблем «за гланды», а он нас уверяет, что Россия сильна и, безусловно, победит. Нет, я в этом не сомневаюсь. Но мне сам Бог велел это делать! Почему разведчик противника нас уверяет, что все идет по плану, хотя и мы сами видим, что это не так?

Если он действительно друг, каким хочет казаться, он должен говорить правду. Может быть, он пользуется какой-то особой информацией? Но, как он сам сказал, пользуется источниками информации, которые доступны всем в США. Стоит ли сомневаться, что американские источники расхваливают победы ВСУ и поливают грязью ВС РФ. Откуда тогда у него такая уверенность? Или это попытка надеть на нас розовые очки?

В этой связи я бы не призывал бросаться в объятия ни к Риттеру Скотту, ни к США, чтобы заключить очередной лживый и вредный для нас договор.

Пару слов о совпадениях

Риттер сказал, что книгу эту он написал раньше, но тогда она не была столь актуальна. Именно сейчас, когда между РФ и США усиливается конфронтация, книга, по его мнению, нужна, чтобы пытаться искать новые точки соприкосновения.

Однако есть еще одно странное совпадение, которое заключается в том, что сейчас Россия планирует выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Этот вопрос, возможно, рассмотрят в Госдуме через пару недель.

Договор был заключен в ноябре 1990 года и устанавливал равновесие вооруженных сил 16 государств НАТО с одной стороны и шести стран-участниц Варшавского договора — с другой. Россия пыталась предлагать другие варианты его исполнения после развала СССР, но США и НАТО действовали с позиции силы, игнорируя предложения и проводя свою внешнюю политику по расширению на Восток.

В 2007 году Россия приостановила участие в этом договоре. Теперь же стоит вопрос о его денонсации. При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что «Денонсацией ДОВСЕ Россия убирает с повестки не отвечающий реалиям документ, но не ставит точку в вопросе диалога о контроле над обычными вооружениями. Только уже на равной основе».

Так вот. Не связан ли как-то приезд Скотта и презентация его книги с предстоящей денонсацией ДОВСЕ? Совпадение? Однако совпадение, это лишь, грамотная организация нужных, якобы, «случайных» событий.