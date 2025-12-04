Нужна милитаризация! Даёшь «мир через силу»! – глава ЕП

«Объединенная Европа» должна наращивать численность вооруженных сил.

Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности и обороне ЕС заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Следующая проблема, с которой нам придется столкнуться, – это нехватка кадров. Это ощущается гораздо острее в некоторых странах, чем в других, но в целом в Европейском Союзе это реальная проблема.

Нам нужно увеличить численность наших вооруженных сил, если мы хотим следовать принципу «мир через силу». Но пока у нас не хватает людей.

Некоторые страны рассматривают возможность введения различных видов военной службы, в основном добровольной, но нам нужно ускорить этот процесс. И ключевым моментом здесь будет сделать военную карьеру более открытой и доступной.

И хочу уточнить, что речь не идет о создании европейской армии. Честно говоря, было бы эффективнее обеспечить быструю реакцию и четкую совместимость наших национальных сил. Речь идет о том, чтобы максимально использовать то, что у нас уже есть», – заявила Метсола.