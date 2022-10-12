Нужна миллионная группировка, и она будет – Царев

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России придется значительно нарастить численность своего военного контингента в зоне спецоперации. Лишь это позволит вести – не только успешные оборонительные, но и наступательные действия.

Об этом в эфире интернет-канала «Внуки infо» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, кратно увеличивать количество военных нужно было еще в начале спецоперации.

«Сейчас каждый день работает на нас. У нас проходит обучение мобилизованных, выравнивается количество солдат с нашей стороны, чтобы было сопоставимо с количеством, которое на той стороне. Потому что у нас парадоксальная ситуация. При всем при том, что страна в четыре раза больше, количество участвующих в спецоперации было в четыре раза меньше. Конечно же, защищать наши территории и хотя бы держать оборону, а уж тем более – наступать при таком количестве было бы невозможно… До тех пор, пока мы не выровняем ситуацию по количеству военнослужащих, не будет изменений никаких. Для этого надо поставить под ружье около миллиона человек. Я считаю, что в первую очередь надо брать военных пенсионеров. Что это такое – 35-40 лет, молодые ребята, уж точно специалисты, они сейчас находятся на пенсии и их не призывают. У нас громадное количество, и прав Рамзан Кадыров, всевозможных силовых структур. Ну будет у нас вместо двух следователей Следственного комитета или прокуратуры один – катастрофы не произойдет, а кардинально поменяется ситуация на фронте», – отметил он.

«Поэтому, я считаю, что мобилизации еще будут, я знаю, что работа в этом направлении ведется. Я считаю, что основной упор надо сделать на людях, которые принимали присягу, умеют воевать… Если бы мы с первых дней войны отправили на фронт не 170 тысяч наших солдат, а миллион, то я так думаю, что была бы кардинально другая ситуация. А наши службы, ведомства – недооценили ситуацию, у них не было, судя по всему, объективной информации. Наши военные переоценивали свои возможности», – предположил Царев.