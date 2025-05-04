Нужно активно развивать и поддерживать популярность войны в обществе – офицер ВСУ

Разговоры о возможном перемирии подрывают боевой дух измотанных ВСУ, поэтому украинские СМИ должны говорить только о войне.

Об этом на форуме «Kyiv Stratcom» заявил тыловой офицер ВСУ Дмитрий Лиховий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боец, который сидит на ЛБС, он не лишён средств коммуникации, он читает новости и видит общие настроения. И он думает: «Зачем мне воевать дальше, зачем вообще что-то делать, если послезавтра будет мирный договор, и не важно, на каких условиях», – сказал Лиховий.

«Задача ВСУ в информационном измерении – это дальнейшая коммуникация для поддержания единства общества, для поддержания интереса общества к тому, чтобы их и дальше защищали Вооруженные Силы.

И, как по мне, одним из ключевых условий здесь является наращивание, усиление, поддержка пиара всеми возможными способами, пиар инструментов мобилизации и рекрутинга.

Потому что, если люди не будут вступать в ВСУ для того, чтобы физически останавливать врага, все остальное не будет иметь значения», – жаловался украинский офицер.