«Нужно бежать на Запад». «Донецкая республика» обратилась к либералам

Новости Украины

Фальшивые призывы «прекратить войну с Украиной» озвучивают представители либеральной российской тусовки, которым теперь, после предательства Родины, одна дорога – на Запад.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

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«Сейчас в соцсетях прослеживается тренд, когда публичные личности с либеральным оттенком запускают серию флэш-мобов а-ля «нет войне». А разве разгром нацистских и западных военных баз в «незалежной» – это война? Для незнающих, напомню, что война началась весной 2014 года в Донбассе, когда постмайданное украинское руководство направило военную технику в сторону мирных жителей ЛДНР. Восемь лет (!) ВФУ убивали детей, безоружных граждан Народных Республик, нещадно расстреливали церкви, школы, дома, больницы. Но этих бандеровских зверств либеральная тусовка не замечала в упор. А после начала спасительной операции России вдруг разглядела в «незалежной» войну. Так и хочется спросить: «Где же вы раньше были, господа?». Но публично говорить о войне Украины против Донбасса было не модно, не либерально, как любят на Западе. Кажется, ещё не все поняли, что на двух стульях в новом мире усидеть не получится: нужно быть с Родиной, – если ты патриот, или бежать на Запад, – если иноагент», – сказал Муратов.

По его словам, жители Донбасс получают сигналы со стороны пока еще подконтрольных Украине территорий.

«Украинцы – патриоты Отечества – приветствуют вежливую армию России, как спасителя от оккупационного «незалежного» режима. Наши люди со слезами на глазах делятся эмоциями от этого поистине великого праздника – освобождения Украины от западного неонацистского гнёта и возвращения её в лоно России. Сейчас происходит событие планетарного масштаба – спасение Украины Россией, которая ещё вчера, как проект «Анти Россия» на последнем дыхании доживала свои дни. Российская Федерация проводит ювелирную спецоперацию, точечно разминируя Украину, которую «партнёры» напичкали оружием. Это оружие с отмашки Запада должно стрелять по украинцам и русским. Но об этом никто из лже-патриотов не говорит, напротив, зомбоСМИ продолжают накачивать украинское население лживой информацией о «российском вторжении», фейками о гибели гражданского населения и разрушении инфраструктуры. Между тем, ВФУ, невзирая на призыв Владимира Владимировича сложить оружие, убивают жителей Донбасса, намеренно стреляют по больницам и жилым домам, как фашисты, отступавшие в 1943-м», – проводит параллели Муратов.

Он считает, что «зеленских, порошенковцев, турчиновых и Ко ждёт трибунал».

«Зеленский, испуганный от понимания неизбежности трибунала, в очередном видеоролике отчитался об «успешных» боях и операциях ВФУ. По его словам «украинская армия остановила атаки врага». Правда Зе не сказал, что «мощная» армия сокрушена или сдалась в плен. Особо возрадовался Зеленский фактом того, что «в Донбассе украинская армия действует на отлично». «На отлично» – в рамках логики Зе – это с гибелью людей. Преступник Зеленский, даже осознавая приближение позорного конца своего президентства, как вампир, продолжает питаться кровью. А его коллега – первый президент Украины, бывший коммунист и ярый националист Кравчук как-то подзабыл о своём обещании брать пример с радикалов и убивать русских. Как говорится, все укрополитики смелые – только на словах. А на деле уже готовятся размахивать российским флагом», – рассуждает Муратов.