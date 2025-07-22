Нужно бить первыми, как Израиль: всё равно не догоним русских – германский эксперт

Натовские страны стоят перед дилеммой – продолжать без особого эффекта насыщать Украину дорогими системами ПВО или помочь Киеву нанести превентивный удар по российским пускам.

Об этом на канале «рhoenix» заявил немецкий эксперт по политике безопасности Фрэнк Умбах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дилемма заключается в том, что Россия может производить [ракеты] значительно дешевле и в гораздо больших количествах, чем мы производим эти системы ПВО, которые чрезвычайно дороги. Мы не можем с этим справиться таким образом. И это можно исправить только так, как это сделали израильтяне с помощью наступательной воздушной войны, уничтожив эти системы ещё до того, как они будут запущены.

И мы стоим перед этой структурной дилеммой не только Украины, но и обороны НАТО, и нам также нужна смена стратегий. Как быстро мы сможем соответствующим образом поставить эти системы и профинансировать их?

Но мы видели, что в случае с Израилем, несмотря на «железный купол», ракеты всё же проходили. И Израиль тоже не полагался на это – и уничтожил системы в Иране с помощью наступательной воздушной войны, прежде чем они могли быть запущены. В противном случае было бы выпущено гораздо больше систем, и они, безусловно, прошли бы через этот «железный купол», – рассуждал Умбах.