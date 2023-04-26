Нужно больше оружия. Поставим точку и выйдем на границы 1991 года – Данилов

Игорь Шкапа.  
26.04.2023 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На сегодня более 50 стран поставляют оружие и боеприпасы для Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому каналу «Общественное. Новости» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

На сегодня более 50 стран поставляют оружие и боеприпасы для Украине. Об этом, передает...

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Он выразил сожаление, что более месяца после начала российской военной операции не было помощи от Запада.

«И самая первая страна, которая предоставила нам военную помощь, была Польша. Потом подключились страны Балтии, потом уже были США, Великобритания, Канада, другие страны. И на сегодня эта коалиция, которая периодически собирается в Рамштайне, насчитывает более 50 стран», – сказал чиновник.

По его словам, сейчас наблюдаются совсем другие качество и темпы поставок иностранной техники, чем весной прошлого года.

Он прокомментировал слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, заявившего, что Украине нужно для победы в 10 раз больше западного оружия

«Конечно, есть желание получить как можно больше качественного оружия, чтобы раз и навсегда решить вопрос ликвидации всех тех террористов, которые вошли на нашу землю, чтобы приблизить победу. Это естественная вещь и явление», – считает Данилов.

Он выразил необходимость «выйти на границы 1991 года и поставить на этом точку».

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