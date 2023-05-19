«Нужно больше приговоров»: генерал СБУ в ярости от фиксации техники ВСУ на гражданских объектах

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Фото и видеофиксация как работы ПВО, так и размещения украинской техники в общественных местах должно быть уголовно наказуемо.

Об этом в эфире канал «Сейчас» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуацию можно было решить кардинально ещё во время такой чрезвычайной ситуации, когда враг использовал «Кинжал» против торгового центра Retroville в Киеве. Тогда очень быстро сработали спецслужбы, просчитали человека, который стал фактически сознательно или несознательно наводчиком на этот торговый центр, он опубликовал фото, в которых было видно военную технику Нацгвардии, которая там парковалась в подземном паркинге. Тогда его просчитали, с ним якобы переговорили и дальнейшая его судьба – или он получил уголовное производство и какой-то приговор, или он получил достаточное наказание за свои действия, никто ничего так и не понял», – напомнил Ягун.

Ведущая возразила, что обычно такие люди объясняют своё поведение как «бессознательное на эмоциях».

«Если бы мы «бессознательно на эмоциях» дали наказание одним, двум, трём, десяти, то больше эмоций на бессознательности бы не было. Незнание законов не освобождает от наказания, всё. Да, действительно, там статья предусматривает до восьми лет с конфискацией тех средств, которые были использованы для обнародования этой информации. Не скажу позицию этой статьи, но имеется в виду, что наказать можно и нужно. Потому что некоторые люди реально не понимают, что они находятся на войне, что у нас идёт война, что у нас гибнут люди, и просто так с врагом нельзя баловаться», – возмутился экс-замглавы СБУ.