Нужно брать 2/3 Украины, минимум – Марков

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Новости Украины

России нужно взять под контроль не менее двух третей территории Украины.

Это позволит лишить ее мобилизационного потенциала, заявил в эфире телеканала «Первый Севастопольский» политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Марков, считает, что, таким образом, Россия остановит призыв киевским режимом русских жителей страны на войну против РФ.

«Нужно брать обязательно две трети населения, половина территорий фактически русских. Эта цепочка городов: «Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье, Одесса – они обязательно должны перейти к России. Почему они нужны? Потому что это мобилизационный потенциал. Есть хорошая поговорка: «Чей военкомат, того и армия». Мы должны убрать оттуда украинские военкоматы, куда набирают русских ребят для войны с Россией за американские и британские интересы», – заявил Марков.