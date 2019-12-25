25.12.2019, Киев, Игорь Петров
 
Россия, Украина, Энергетика
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Нужно было оставить Европу без газа – назло «Газпрому», – «упоротый» экс-министр

Украина должна была занять предельно жесткую позицию на переговорах с Россией и не идти ни на какие уступки «Газпрому». Даже если бы поставки топлива в Европу прекратились с 1 января, это был бы удар по Москве, а не Киеву.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается газовых переговоров, –  то, что происходит в Украине – реализация российского сценария.

Было четко видно, что и переговоры в Париже, и транзит российского газа по территории Украины нужны, в первую очередь, Путину, а не Украине.

Мы действительно зарабатываем деньги на этом транзите, но была большая беда у российской стороны – «Северный поток-2» остановлен, они стояли перед угрозой срыва своих обязательств перед европейскими партнерами.

И, если бы это произошло, штрафные санкции были бы огромными. Они бы теряли рынок в Европе – при том, что сейчас самая дешевая цена на газ с 2004 года. То есть, «Газпром» едва-едва сводит концы с концами.

Недавно было заявление «Газпрома» для внутреннего рынка, они сказали, что цены на газ для потребителей в России будут повышены в два, а то и в три раза. И что строить не за что, т.е. резервы закончились. И тут контракт с Украиной – это подарок с неба.

У нас были очень сильные позиции в международном арбитраже, у нас были очень сильные позиции на международной арене. Это все «слито», – сокрушается Омелян.

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