Нужно честно сказать, что жителей Хатыни убили украинские националисты – белорусский эксперт

13.10.2021 15:22 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

В Белоруссии скрывали, что жителей всемирно известной деревни Хатынь заживо сожгли не немцы, а этнические украинцы.

Об этом в эфире радио «Спутник Беларусь» заявил независимый военный эксперт Александр Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо всегда говорить правду. Мы были очень скромные. Когда закончилась война, мы говорили: да, Хатынь, фашистская Германия. А в убийстве граждан Хатыни участвовали украинские националисты. Почему мы об этом скромно молчим? Полицейских на территории Белоруссии не хватало, и их брали с Украины. Мы говорим не об украинском народе, а об украинских националистах. Но говорить об этом надо», – сказал Павловский.

В 2016 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, опираясь на архивные данные, что сожжением белорусских деревень с мирными жителями в годы Великой Отечественной войны занимались отряды Украинской повстанческой армии (УПА).

Среди замалчиваемых преступлений бандеровцев также расстрелы евреев в Киеве в Бабьем Яру в 1941 году, ликвидация еврейского гетто в Ровно в 1942 году, Волынская резня поляков в 1943 году, подавление словацкого национального восстания в 1944 году.