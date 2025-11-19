Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США уже давно должны были дать Украине крылатые ракеты «Томагавк» для ударов по России, также стоит подумать, как можно было бы применять современные истребители F-35.

Об этом в интервью «Блумберг» заявил конгрессмен-республиканец Денвер Ригглман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что в какой-то момент США придется принять решение о масштабном вооружении Украины… Это было бы непросто. Я имею в виду, что быстро обучить пилотов F-35 было бы очень непросто. Но я скажу вам вот что – если бы был способ, при котором мы могли бы использовать союзные F-35, это было бы просто фантастически. Послушайте, «Томагавк» заставит русских понервничать, очень сильно понервничать… Я думаю, что сейчас мы подошли к тому моменту, когда такое оружие, как «Томагавки», заставило бы русских задуматься, потому что у них на самом деле нет ничего, что могло бы им противостоять. Когда мы говорим о чем-то подобном, о крылатых ракетах или «Томагавках», русские будут недовольны. И опять же я думаю нам, вероятно, следовало сделать это раньше», – русофобствовал Ригглман.

Отметим, что во время войны НАТО против Югославии даже сербские военные с устаревшей ПВО в 1999 году добивались успеха в ликвидации Tomahawk благодаря комбинации радиолокационного слежения, зенитных ракет и радиоэлектронных средств.