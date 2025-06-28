Запад должен снабдить Украину всем возможным оружием, в том числе современными ракетами для ударов по территории России.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил американский конгрессмен-республиканец Дональд Бэкон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И я считаю, что Тэтчер, Черчилль, Рейган, Эйзенхауэр помогли бы Украине победить. У нас не обязательно были бы войска США на Украине, но мы бы дали им больше F-16. Мы бы дали им больше ракет «Пэтриот», больше ракет класса воздух-земля малой дальности, больше противокорабельных ракет. Мы бы поставляли Украине дальнобойное высокоточное оружие, чтобы она могла наносить удары по российским военным объектам на территории России, которые совершают нападения на Украину.

Мы бы вооружили Украину до зубов, и ввели бы самые жесткие санкции, какие только могли, пока Россия не согласилась бы прекратить войну на Украине и вывести войска. Я считаю, что Рейган поступил бы именно так. Я считаю, что Тэтчер поступила бы также, потому что они видели бы в Путине явную угрозу», – сказал Бэкон.