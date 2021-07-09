«Нужно давить и давить». В Киеве издеваются над Лукашенко, который боится признать Крым российским

09.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – абсолютное зло, однако жадное и трусливое, иначе в сложившейся ситуации уже давно бы разорвал с Украиной отношения и признал воссоединение Крыма с Россией.

Фактически с таким посылом в своём видеоблоге выступил одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Хоть Лукашенко и сумасшедший узурпатор, но считать он ещё умеет. И понимает, что торговля между Белоруссией и Украиной намного выгодней Белоруссии, и Белоруссия экспортирует в Украину в три раза больше, чем Украина экспортирует в Белоруссию, и боится разрыва отношений, поэтому старается не так нагло себя вести. Вывод – надо занимать наступательную позицию», – сказал Гончаренко.

«Посмотрите, только Украина проявила немного силы, ввела санкции – да, он там воет, кричит Лукашенко, но, видите, он всё считает и на какие-то крайние вещи не идёт. Так бы он уже и Крым – всё, как только он почувствует, что может что угодно делать. То есть, мы сильная, большая страна и мы должны вести себя соответствующим образом и тогда даже такие сумасшедшие узурпаторы, как Лукашенко будут вынуждены это слышать», – издевался Гончаренко.

«Ждём введения санкций на уровне СНБО против окружения Лукашенко, надо присоединяться к европейским санкциям. Нужно давить этот режим и давить. И помочь нашим братьям белорусам как можно скорее освободиться, и защищать собственное достоинство, нашу «гиднисть». Мы действительно большая, серьёзная страна. Давайте не забывать об этом», – призвал украинский депутат.