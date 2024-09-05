Нужно готовиться к худшему, света не будет по 16-18 часов, – экс-советник министра энергетики Украины

Анатолий Лапин.  
05.09.2024 10:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Украинцам стоит готовиться к самому худшему сценарию, при котором зимой электричества не будет в течение 16-18 часов.

Об этом в эфире «LIGAnet» заявила экс-замминистра иностранных дел, бывшая советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам стоит готовиться к самому худшему сценарию, при котором зимой электричества не будет в...

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Зеркаль также подчеркнула, что не все, переданное Украине оборудование для энергетики, было установлено.

«К сожалению, не все, даже то, что было привезено в 22-м году, подключено и работает. Потому очень важно было бы сейчас на местном уровне сделать хотя бы небольшую ревизию того, как выживать в условиях, когда нет электроснабжения. Мы буквально недавно видели, насколько массированной бывает атака России, и наша надежда на то, что скоро у них закончатся ракеты, снаряды, еще что-то, – она понятна, но не стоит рассчитывать на то, что они закончатся. Стоит готовиться к наихудшему сценарию для того, чтобы, когда его не будет, иметь более позитивную реакцию своего общества, чем если мы будем не готовы к прерыванию энергопоставок, к отсутствию света по 16-18 часов. А такие сценарии при холодной погоде существуют», – заявила Зеркаль.

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