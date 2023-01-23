Нужно готовиться к мобилизации, призывать будут очень многих – Бутусов

Анатолий Лапин.  
23.01.2023 13:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Дееспособному мужскому населению Украины нужно готовиться к тому, что рано или поздно оно будет мобилизовано.

Об этом в своем блоге заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Дееспособному мужскому населению Украины нужно готовиться к тому, что рано или поздно оно будет...

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Бутусов призвал самостоятельно готовиться к участию в боевых действиях, потому что государство такой подготовки не проводит.

«Нам нужно понимать, что большинство из нас должно получить военную специальность, поскольку война может растянуться на годы. Должны быть навыки, чтобы принудительная мобилизация не казалась ужасом. Нужно учиться. Государство, к сожалению, об этом не говорит, власть снова боится сказать правду людям, боится сказать, что каждый дееспособный мужчина должен быть готов к тому, что ему придется в полном или ограниченном объеме, но принять участие в защите родины. В этом году или в ближайшие годы, и к этому нужно просто готовиться…

Есть, к сожалению, много частей, где через неделю человек уже на фронте, о какой подготовке мы можем говорить? Нужно честно сказать – если ты хочешь быть готовым к войне, нужно готовиться до того, как тебя мобилизовали. А мобилизовать, я думаю, придется очень много людей», – заявил Бутусов.

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