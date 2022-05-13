Нужно готовиться к отключению Европы от российского газа – эксперт

Подавляющее большинство европейских стран продолжают закупать российский газ и согласились с требованием об оплате в рублях. Исключение составляют Болгария и Польша, но последняя, несмотря на громкие заявления, покупает тот же российский газ реверсом из Германии.

Об этом в эфире ОСН заявил глава фонда энергетической безопасности Сергей Пикин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Альтернатив сейчас у Европы нет, и было логичным, что в любом случае они перейдут на предложенную схему. Тем более, что она формально ничего не меняет – они переводят те же евро, только в нашу юрисдикцию. Конвертация происходит автоматически, то есть, им не надо бегать и где-то искать рубли. Поэтому с этим согласились все наши покупатели, за исключением Польши – тут больше политика, хотя поляки продолжают получать газ наш же, только реверсом из Германии, ну и болгары. У них странная позиция, но они всегда были в очень странной позиции в разных проектах, связанных с газом», – отметил Пикин.

При этом, эксперт предупреждает, что через несколько лет потребление российского газа европейскими странами значительно снизится и призывает уже сегодня разрабатывать альтернативные пути его сбыта.

«То, что они в конечном итоге будут отказываться – это понятно. Вопрос только во времени – будет ли это через пять лет или семь лет. Наверное, какое-то значение это имеет, но стратегически надо думать, а что будет дальше за пределами этого срока. То есть, нам нужно сейчас готовиться к тому, что через пять лет мы должны иметь альтернативную схему продажи всех энергоресурсов. Или, по крайней мере, их использования вне европейского континента».