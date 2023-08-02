Нужно извлечь уроки из Украины и не допустить подобного с Казахстаном – эксперт

Анатолий Лапин .  
02.08.2023 18:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 253
 
Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


Россия должна извлечь уроки из произошедшего с Украиной и не допустить повторения подобного в Казахстане и других постсоветских странах.

Об этом в эфире интернет-блога «Изолента» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна извлечь уроки из произошедшего с Украиной и не допустить повторения подобного в...

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По мнению эксперта, подобный риск существует, и он велик. Лучшим противодействием будет увязка экономической помощи бывшим постсоветским республикам со стороны России с вопросами идеологии.

«Если не будем извлекать уроки из украинского кейса, то пропустим, само-собой. В этом плане законы-то действуют одинаково. Конечно, нужно заниматься, увязывать все вопросы экономического сотрудничества с решением этих идеологических вопросов. Опять-таки, это непреложная истина, и этим нужно пользоваться», – заявил Корнилов.

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