Нужно извлечь уроки из Украины и не допустить подобного с Казахстаном – эксперт

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Россия должна извлечь уроки из произошедшего с Украиной и не допустить повторения подобного в Казахстане и других постсоветских странах.

Об этом в эфире интернет-блога «Изолента» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, подобный риск существует, и он велик. Лучшим противодействием будет увязка экономической помощи бывшим постсоветским республикам со стороны России с вопросами идеологии.

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«Если не будем извлекать уроки из украинского кейса, то пропустим, само-собой. В этом плане законы-то действуют одинаково. Конечно, нужно заниматься, увязывать все вопросы экономического сотрудничества с решением этих идеологических вопросов. Опять-таки, это непреложная истина, и этим нужно пользоваться», – заявил Корнилов.