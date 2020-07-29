«Нужно каждый день уничтожать русских, чтобы провести парад в Москве» – украинский комбат

29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Война закончится, как только ВСУ и Нацгвардия выйдут на границы Донбасса и России, но полная победа будет только после парада Москве.

Об этом в эфире канала «Apostrophe TV» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший комбат «АТО» Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы вооружёнными силами, Нацгвардией возобновим контроль над государственными границами, только тогда мы будем считать, что война остановлена. Это можно разными шагами, история человечества доказывает, что можно и политико-дипломатическим, и военным, и комбинацией политико-дипломатического и военного.

Но сейчас, если страна находится в состоянии противостояния и страдает от агрессии РФ, я напомню, что это не только одна из самых больших стран мира, но и, к сожалению, одна из самых больших стран, у которых есть ядерное оружие, которым российские президенты от Ельцина и далее только Путин, не забывают кичиться при любой возможности», – заявил Тетерук.

«Поэтому всем, кто хочет сходить повоевать с диванов, я хочу сказать, что прежде всего мы должны использовать каждый день для того, чтобы уничтожать русских и тех наёмников, которых Россия спонсирует на украинской территории. Я хочу напомнить, что все войны заканчиваются не подписанием договора – Россия всегда нарушала договора, войны заканчиваются парадом победы в столице [страны], которая начала агрессию. Вот тогда война заканчивается серьёзно», – добавил «атошник».

Как сообщал «ПолитНавигатор», будучи депутатом от «Народного фронта» Тетерук разбил бутылкой голову своей коллеге по парламенту из фракции «Батькивщина», после чего его обвинили в связях с Россией (см. В разбитой голове Кужель обнаружена рука Москвы).