Нужно ли Москве избавляться от антироссийского Лукашенко – ответ эксперта

24.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что Александр Лукашенко избавился от всех действительно пророссийских политиков в своём окружении, Россия не может открыто вмешаться в происходящее и устроить в Белоруссии госпереворот, потому что такой шаг поставит под угрозу отношения с остальными союзниками.

Об этом в эфире YouTube-канала «Политическая Россия» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко сознательно вытаптывал всё пророссийское пространство вокруг себя. Потому что пророссийский политик теоретически тоже может апеллировать к народу, может апеллировать к России. А РФ может сказать: «Александр Григорьевич, вы хороший человек, и он хороший человек. Вы там, у себя, соревнуйтесь, кто победит, а мы будем работать с любым из вас».

Лукашенко хотел и добился того, что он оказался, при всех своих проблемах, самым пророссийским политиком Белоруссии, и он этим постоянно хвастается. То есть, он не пророссийский, но он самый пророссийский. Янукович тоже на Украине не был пророссийским, но был самым пророссийским.

В результате пророссийский план в Белоруссии фактически вытоптан и политически дезорганизован, он не может выступить так, как Майдан в едином порыве», – сказал он.

Также Ищенко объяснил, почему Россия не может себе позволить поддержать какого-нибудь действительно пророссийского белорусского политика и помочь ему свергнуть Александра Лукашенко.

«Конечно, некоторые наши коллеги говорят: «А чего, пусть Россия возьмёт, организует пророссийские силы, сбросит Лукашенко и приведёт путём пророссийского Майдана к власти другого политика». Но это будет грубое вмешательство в дела собственного союзника и подготовка у него государственного переворота.

И, естественно, все остальные наши союзники, их у нас не так много, это учтут, и зарубка на будущее будет. И нам с ними работать будет значительно сложнее.

Но это даже в случае успеха. А кто вам сказал, что будет успех? У Лукашенко в руках его КГБ, его армия, они ему вроде как подчиняются. Я, конечно, не знаю, может быть, они больше подчиняются ФСБ. Но пока что у меня складывается впечатление, что Лукашенко вполне контролирует своих силовиков.

И при первой же попытке что-то организовать внутри Белоруссии, люди, которые будут работать, будут просто посажены. Причём совершенно справедливо их объявят в подготовке государственного переворота. И получат они хорошие сроки.

И после этого Лукашенко выйдет и совершенно справедливо скажет: «А чего это Россия у нас здесь пытается воду мутить?» Да, он так говорил, но в случае, если мы действительно туда полезем, у него хотя-бы будут основания так говорить. Тут он говорит и тут же извинялся, сейчас опять будет что-то говорить. И в данной ситуации он говорил и был смешон, в первую очередь для народа России, который совсем недавно говорил, что Лукашенко выдающийся государственный деятель. А сейчас он в России не пользуется никакой поддержкой и популярностью.

Но если он действительно представит доказательства того, что Россия вмешивалась и пыталась организовывать государственный переворот, и в результате сидят честные белорусы, которых обманули российские спецслужбы. Так наш же народ скажет: «Зачем мы это делали? А если мы это делали, то почему так коряво, почему не смогли его тогда свергнуть», и так далее. То есть, это будет совсем не такая милая забава, как сейчас, когда Лукашенко говорит всё, что хочет», – резюмировал эксперт.