Нужно ловить ВСУ на моменте рытья окопов – военкор Коц

Россия должна ловить Украину на моменте, когда наступление ВСУ закончится и они перейдут в оборону, начав окапываться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, важно не дать украинской армии закрепиться и подготовить оборонительные рубежи.

«Рано или поздно – они встанут в оборону, начнут вкапываться. Мы это делали на протяжении последних шести месяцев… Вот, когда Украина начнет переходить в оборону, надо ловить это окно возможностей, пока они не успели все укрыть сплошным минированием, пока они не успели вкопаться в землю. Вкапываются они очень быстро, очень профессионально.

Мне рассказывали разведчики с клещеевского направления, которые держат оборону сейчас по железной дороге, – говорят, что ночью они заходят и к утру все, они уже окопались. Они уже либо в подвалах огневые точки, либо еще где-то. Очень быстро у них это дело идет.

Причем, у них разделение труда: штурмовики дошли, подходит группа закрепления, которая начинает окапываться, укрепляться и так далее, штурмовики пока отдыхают. У них это все очень четко поставлено, но будем смотреть, что мы сможем применять.

У нас есть авиация, применяется целая линейка планирующих боеприпасов от 250 килограммов до 1500 – у Украины такой возможности наносить удары нет, а это, примерно, 40 километров прифронтовая полоса. Это то расстояние, на котором мы можем бить авиацией, не заходя в зону действия ПВО противника», – заключил Коц.