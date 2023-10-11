«Нужно ноги переломать»: Зеленского в Румынии встретили угрозами

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Недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Румынию был провальным.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила украинский политолог Марианна Присяжнюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмена дискурса, обращения Зеленского к румынскому парламенту – это очень грустно и в контексте двусторонних отношений, и в контексте, что мы недооцениваем, как работать с румынским информационным пространством в подготовке такого типа исторических визитов, потому что это абсолютная победа российской агентуры», – сказала эксперт.

«Об этом писалось, об этом говорилось, что информационное пространство подогревалось, в сторону украинского лидера звучали едва ли не физические угрозы со стороны марионеточных политиков… Буквально два-три дня до этого визита звучали такие вбросы, что Зеленскому нужно ноги переломать», – заявила Присяжнюк.