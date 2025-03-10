Пора остановить войну. Украина истощена и проигрывает – экс-начальник британского генштаба

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Украина упустила момент, когда она могла подписать перемирие на выгодных условиях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире Times Radio заявил бывший начальник британского генштаба Лорд Ричардс.

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Он признает, что эмоционально на 150% верил, что ВСУ «тактически и стратегически победят».

«Я думаю, что у них была возможность в конце первого года войны заключить довольно выгодное соглашение о прекращении огня. Но такие люди как Борис Джонсон и многие другие, включая некоторых военных, которые должны были знать лучше, призывали их продолжать сражаться. На самом деле генерал Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов в то время, сказал, что они достигли своего пика. И я боюсь, что он был прав, и с тех пор ситуация ухудшилась. Поэтому я абсолютно убежден, что сейчас нужно попытаться заключить мир и сделать его максимально выгодным для Украины в долгосрочной перспективе», – сказал генерал.

Он считает, что «ситуация будет только ухудшаться», особенно без помощи США.