Нужно остановиться и признать жесткие условия России – Арестович

Украине нужно остановиться и признать примирение на жестких условиях, выдвинутых Россией, потому что следующие будут еще хуже. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Арестович уверен, что Украина не вытянет длительную войну с Россией, а все, к чему приведет противостояние, – дальнейшие потери сотен тысяч жизней.

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«Сейчас признать необходимость примирения на жестких условиях, потому что следующие будут хуже для нас. А самая трагедия в том, что мы все равно надломимся раньше, чем Россия. И все равно примиримся через полгода плюс 100 тысяч жертв, плюс разваленная экономика, плюс отсутствие энергетики – все равно к этому идет. Наш уровень организации и степень поддержки Запада не оставляет никакого другого сценария. А ни уровень организации, ни степень поддержки не изменятся. Нет сценария, где они меняются. Мы заплатим за эти иллюзии еще полугодичным, за неправильное распределение внимания. Остановиться и признать не хватает ни взрослости, ни трезвости ни у высшего руководства, ни у народа. Нужно остановиться и признать, что нужно фиксировать убытки, что мы не вытянем дальше», – заявил Арестович.