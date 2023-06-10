«Нужно оставить собственные амбиции», – Кадыров похвалил Пригожина впервые за долгое время

Михаил Рябов.  
10.06.2023 17:02
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Глава Чечни впервые за долгое время похвалил руководителя ЧВК «Вагнера», хотя еще недавно окружение Рамзана Кадырова предлагало Евгению Пригожину назначить дату и место встречи по аналогии со «стрелками» из девяностых.

Поводом для похвальбы Кадырова в адрес Пригожина стала высокая оценка последним действий российских военных, отражающих натиск ВСУ на Запорожском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Чечни впервые за долгое время похвалил руководителя ЧВК «Вагнера», хотя еще недавно окружение...

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Накануне пресс-служба Пригожина распространила его поздравления по поводу уничтожения первых танков «Леопард».

«Поздравить тех, кто на Запорожском направлении уничтожал технику противника — те самые «Леопарды», которые сейчас широко расходятся в СМИ и социальных сетях. Спасибо, парни! Молодцы! 58-я армия, артиллеристы, мотострелки, которые из окопов наносили удары по противнику, по живой силе, добивая их, и ВКС РФ, которые их поддержали с воздуха. Нам еще много предстоит работать, чтобы вернуть былую славу российской армии и блеск русскому оружию», – написал Пригожин.

Кадыров выразил удовлетворение.

«С удовлетворением прочитал вчерашнее заявление Евгения Пригожина, который от себя лично, а также от имени бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» поздравил наших легендарных бойцов, доблестно уничтожающих все шансы ВСУ на успешное контрнаступление, которое анонсировали в течение последних месяцев. Вот так нужно поддерживать боевое товарищество.

Нам всем нужно оставить собственные амбиции, сплотиться вокруг нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, работать ради общих целей и всячески поддерживать наших солдат. Никто не должен лить воду на вражескую мельницу, которая вот-вот окончательно рухнет и похоронит многомиллиардные западные вливания», – написал Кадыров.

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