«Нужно оставить собственные амбиции», – Кадыров похвалил Пригожина впервые за долгое время
Глава Чечни впервые за долгое время похвалил руководителя ЧВК «Вагнера», хотя еще недавно окружение Рамзана Кадырова предлагало Евгению Пригожину назначить дату и место встречи по аналогии со «стрелками» из девяностых.
Поводом для похвальбы Кадырова в адрес Пригожина стала высокая оценка последним действий российских военных, отражающих натиск ВСУ на Запорожском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Накануне пресс-служба Пригожина распространила его поздравления по поводу уничтожения первых танков «Леопард».
«Поздравить тех, кто на Запорожском направлении уничтожал технику противника — те самые «Леопарды», которые сейчас широко расходятся в СМИ и социальных сетях. Спасибо, парни! Молодцы! 58-я армия, артиллеристы, мотострелки, которые из окопов наносили удары по противнику, по живой силе, добивая их, и ВКС РФ, которые их поддержали с воздуха. Нам еще много предстоит работать, чтобы вернуть былую славу российской армии и блеск русскому оружию», – написал Пригожин.
Кадыров выразил удовлетворение.
«С удовлетворением прочитал вчерашнее заявление Евгения Пригожина, который от себя лично, а также от имени бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» поздравил наших легендарных бойцов, доблестно уничтожающих все шансы ВСУ на успешное контрнаступление, которое анонсировали в течение последних месяцев. Вот так нужно поддерживать боевое товарищество.
Нам всем нужно оставить собственные амбиции, сплотиться вокруг нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, работать ради общих целей и всячески поддерживать наших солдат. Никто не должен лить воду на вражескую мельницу, которая вот-вот окончательно рухнет и похоронит многомиллиардные западные вливания», – написал Кадыров.
Спасибо!
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