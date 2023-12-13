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Несмотря на обещания западной пропаганды, Россия не собирается разваливаться и может продолжать СВО ещё очень долго.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны отдать должное русским. Они не потратили в пустую время, которое у них было прошлым летом, а построили траншеи, минные поля и другие препятствия. Я думаю, именно это дало им возможность создать ситуацию, в которой мы сейчас находимся», – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что никаких беспорядков и переворотов в России не будет, и продолжать СВО русские могут ещё долго.

«В автократической стране, такой как Россия, где лидеру не нужно беспокоиться, что журналисты будут задавать неудобные вопросы, а люди проголосуют за его отстранение. И несмотря на то, что они теряют людей каждый день, они всё равно могут привлечь больше людей, чтобы продолжать это [СВО]. Также мы не должны недооценивать способность России приспосабливаться, вносить коррективы в Вооружённые силы», – подытожил генерал.

К слову, Байден никогда не отвечает на неудобные вопросы журналистов, попросту их игнорируя. В то же время демократы беззастенчиво фальсифицируют результаты голосования на участках, грубо пользуясь административным ресурсом.