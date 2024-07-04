Нужно отменить признание выхода республик из состава СССР – «единоросс» привёл испанскую логику

Любовь Смирнова.  
04.07.2024 19:20
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, СССР, Украина


Одержать победу в СВО можно только возвратом к международным границам 1945 года и отменой признания выхода республик из состава СССР, как незаконного.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Государственной Думы России Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одержать победу в СВО можно только возвратом к международным границам 1945 года и отменой...

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«Это единственный способ создать условия для победного окончания СВО и вообще для окончания СВО. Потому что технологически другого способа, как разговаривать с позиции закона, нет. Любые договорённости не по закону, по сути, будут перемирием, коротким промежутком перед новой войной.

России придется взять на себя роль лидера в обеспечении международного права, каким она и была в качестве Советского союза. Международное право написали конкретно юристы Сталин и Рузвельт. Это наше достижение, Советского союза, и оно дает основания нам рассматривать события на полях Украины не как события внутренние, а как события в защиту мирового международного права. Грубо говоря, все страны должны видеть в этом, что мы ведём военные действия в их защиту», – убежден Фёдоров.

В качестве примера он привел недавний разговор с очень высокопоставленными испанцами.

«Я их спросил: вы поставили 50 танков на Украину, зачем? Они сказали: во-первых, потому что нас просили американцы, а вторая причина, что мы этими танками на полях Украины защищаем Испанию от отделения Каталонии, «Страны Басков». То есть, идеология которая сегодня сформировалась на полях Украины такая: Россия хочет, чтобы какие-то территории имели право отделяться без согласия центральных властей. Мы категорически против.

Дальше был мой вопрос: если мы обеспечим правовую основу, что Украина – это наша территория, мы ведём военные действия в её защиту от сепаратизма и незаконного выхода, то что же, вы эти 50 танков передадите России? Они сказали – теоретически, да. Потому что в этом случае, ведя военные действия на Украине, вы будете защищать Каталонию в составе Испании», – заключил депутат.

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