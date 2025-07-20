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Украинские националисты собрались во Львове у места ликвидации Ирины Фарион, чтобы вспомнить о русофобских учениях неонацистки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У дома Фарион собралось всего несколько десятков человек, большая часть из которых были родственниками, коллегами и знакомыми убитой. Приглашённый священник прочитал молитву, а собравшиеся выступили с поминальными речами.

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«Её убили за украинскую Украину, за то, что она говорила то, что не нравилось нашим врагам. Кто-то говорил, что она была слишком резкой, что она говорила слишком радикальные вещи. Но она была тем камертоном, которая не могла быть другой, она не могла молчать. Она из тех людей, что рождают нации», – сказал глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук.

Далее слово взял «представитель Одессы».

«Наш город часто называют очень проблемным в плане украинского языка, украинской истории. И с точки зрения одессита, для мня и многих других, пани Фарион была моральным ориентиром. Она олицетворяла тот тип учёного, который не был кабинетным учёным. Фарион учила, что учёный должен заниматься не просто наукой ради науки, а нести эту науку в массы. И я понимаю, что не может быть просто учёного, историка или филолога. Это должен быть также идеолог, он должен учить население национальной идее. Фарион была идеалом учёного в этом смысле», – сказал нацик.

«Безусловно, мы должны отомстить тем, кто организовал это убийство. И должно быть доведено до конца дело справедливого наказания убийцы – конечно, ему пожизненное», – добавил он.

Недалеко от места гибели Фарион предложили установить мемориал: медный кубоид человеческого роста с вырезанными буквами по сторонам, которые складываются в слова «нация, мова», а внутри– цитаты убитой нацистки.