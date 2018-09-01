«Нужно отсекать Украину от моря и признавать Новороссию»

01.09.2018, Москва, Максим Карпенко

В ответ на вчерашнее убийство главы ДНР Александра Захарченко российским сенаторам нужно собирать экстренное заседание и принимать решение об официальном признании республик Донбасса, а также создании коридора до Приднестровья и отсечения бандеровской Украины от выхода к Черному и Азовскому морям.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Матвейчев.

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«По идее, нужно чтобы сейчас начинали поступать некие правовые последствия, нужно решать вопрос Новороссии и Украины. Несколько тому причин есть.

Первая – это обостряющиеся все время отношения в Азовском и Черном море, провокации, которые там проводит украинская сторона. Нам надо этот вопрос решать радикально, чтобы никакой украинской стороны, так называемой, на Азовском и Черном море не было.

Второе – это все время находящееся под угрозой Приднестровье. Нам нужно выходить к Приднестровью, деблокировать его.

Третье – это так называемый томос, который могут дать так называемой Украинской Церкви. Нужно сделать так, чтобы не было вообще субъекта, которому нужно давать его.

Четвертая причина – это постоянные разговоры про Крым и санкции, которые входят в связи с Крымом. Нужно сделать так, чтобы не было субъекта того государства, которое претендует на Крым…

Вот уже куча причин для того, чтобы Новороссию все-таки создать.

Нужно сейчас проговорить о том, что мы признаем ДНР и ЛНР, чтобы на следующей неделе собрались наши сенаторы, Государственная Дума, объявили об этом признании и сразу же нужно заключать договор о военной помощи, о сотрудничестве и заявить, что любые агрессивные действия со стороны Украины, любая провокация повлечет соответствующую реакцию с нашей стороны.

Поскольку украинцы не обойдутся без провокаций, это можно будет рассматривать как «казус белли» и создавать Новороссию. Соответственно, ударами с воздуха при полной блокаде украинских сил.

Не надо их убивать, достаточно их блокировать, и они сами сдадутся в плен. Потом достаточно выйти на границу Харьковской области и до самой Одессы. Но сейчас точно нужно признавать ДНР и ЛНР», – Матвейчев.