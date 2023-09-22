«Нужно политическое решение» – в Севастополе ожидают повторной ракетной атаки в ближайшее время

Елена Острякова .  
22.09.2023 18:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Терроризм, Украина


Новая атака на Севастополь может произойти в ближайшие дни, а может, даже часы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан первого ранга в отставке, кандидат политических наук Сергей Горбачев.

Новая атака на Севастополь может произойти в ближайшие дни, а может, даже часы. Об...

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«Я думаю, это не последний удар. Судя по тому, как действует Киев, ему не отказывают ни в чем. Все дают и дают по нарастающей. Время работает не на нас. Количество беспокоящих нас беспилотников, а теперь и ракет будет только нарастать», – сказал Горбачев.

Он напомнил, что сегодняшний удар по штабу Черноморского флота уже третий. Штаб атаковали дважды в 2022 году.

«К сожалению, удары по системе боевого управления Черноморского флота носят уже системный характер. Каждый раз все идет по нарастающей – с применением новых тактических приемов и боевых средств, довольно эффективных. Несмотря на то, что в принципе противником достигнут боевой успех, наша система ПВО отработала, как могла. Часть ракет была сбита. Необходимо отметить, что ни ударное оружие нападения, ни оружие обороны не может на 100% быть эффективным», – сказал Горбачев.

Он считает, что только боевой успех может гарантированно защитить Севастополь от повторения атак.

«Винить кого-то смысла нет. Нам нужно стремиться как можно быстрее достигнуть боевого успеха, который бы нанес неприемлемый ущерб противнику и заставил бы его прекратить боевые действия. Или полная победа, чтобы не оставлять шансов даже прыщику под названием Украина превратиться в онкологическую опухоль, метастазы которой будут мешать нам жить. Я думаю, Россия обладает силами и средствами, чтобы поставить ВСУ на колени, которые управляются сегодня националистами. Нужно политическое решение», – сказал Горбачев.

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