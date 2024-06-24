Нужно помочь хуситам превратить атомный авианосец США в плавучий Чернобыль – Сивков

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В качестве ответа на атаки ВСУ по Крыму Россия должна была бы передать йеменским хуситам три-четыре десятка пусковых установок ракетного комплекса «Яхонт», которые нанесут удар по американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы лично, если бы оказался на посту президента Российской Федерации, не стал бы стесняться в том, чтобы, например, передать хуситам ракетный комплекс «Яхонт» в количестве 30-40 ракетных пусковых установок, чтобы американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» получил в борт несколько единиц таких ракет. После чего он либо утонул, либо превратился в плавучий Чернобыль. Это было бы тоже очень хорошим воспитательным фактором для Соединенных Штатов Америки», – заявил Сивков.