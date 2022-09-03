Нужно поставить на место русских «байстендеров» – литовский дипломат

03.09.2022  01:35 (Мск), Вильнюс
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Литва, Политика, Прибалтика, Россия, Украина
Новости Украины

Русские виноваты перед Европой и Украиной хотя бы тем, что платят налоги в госбюджет РФ, тем самым финансируя российскую военную машину.

Об этом в рамках конференции беглых либералов «Форум свободная Россия» в Вильнюсе заявил депутат литовского Сейма, экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы должны Украину защитить «железом», как защитили балтийские страны. Что это значит? Это – членство в ЕС и НАТО. Сто процентов. Иначе мы потратим еще деньги на Украине, но русские солдаты все равно придут и все разграбят. Это мы уже знаем.

И (необходимо – ред.) очень целенаправленно работать на демократию в России. Да, по визовым вопросам. Дать только тем, которые за свободу и демократию борются. Если вы скажете мне, что кому-то мы не дали виз, кто это делает, звоните мне, и это сразу будет (решено – ред.).

Но всем другим – нет. Эти «байстендеры» (приблизительно – равнодушные наблюдатели – ред.), которые платят налоги, чтобы Путин делал бомбы и уничтожал детские сады «Ураганом», это должно остановиться. Сейчас в Киеве около белорусской границы был – это должно остановиться.

Всевозможные санкции против Путина, все, что можно, чтобы этот режим сошел с этого мира, потому что это – криминальны режим. Он делает геноцид украинского народа, как и делал геноцид других народов и моего – тоже», – грозился литовец.

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