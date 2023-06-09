Нужно притормозить наступление – украинский генерал

Украине нужно было бы не начинать наступление, а дождаться поставок западных истребителей.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, без поддержки с воздуха вся переданная Украине западная бронетехника будет быстро сожжена российскими войсками.

«Нам для контрнаступления очень нужно было иметь мощную воздушную поддержку, и мы надеялись на F-16, но в данный момент непосредственно этого нет.

Потому я бы, с точки зрения военного руководства, немного затянул бы этот процесс, потому что без господства в воздухе все эти танки, все эти БТР, БМП и еще огромное количество западной техники достаточно быстро станут кучкой сожженного металлолома. Поэтому все должно работать в комплексе. Воздух-земля – общая сила, увидели, поразили, пошли вперед», – заявил Кривонос.