«Нужно пройти всего 70 километров»: в Киеве нацелились на Мариуполь

Игорь Шкапа.  
06.01.2024 16:03
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В этом году украинская армия может провести успешное полномасштабное контрнаступление

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Газете по-украински» заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В этом году украинская армия может провести успешное полномасштабное контрнаступление Об этом, передает корреспондент...

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«В этом году Силы обороны Украины вполне способны на проведение полноценного контрнаступления с широким использованием наземной техники и преимуществом в воздухе. Впрочем, все будет зависеть от западных партнеров Украины, то есть от того, сколько и какой именно техники они предоставят ВСУ для этого контрнаступления», – сказал Снегирев.

Он считает, что можно говорить сразу о нескольких перспективных участках фронта.

«Самым первым и очевидным вариантом является мелитопольское направление на юге. На этом участке фронта вооруженные силы, даже в ограниченной технической комплектации, сумели обить у российских оккупантов плацдарм, который вполне можно будет использовать для следующего удара. Территория 10 на 10 километров – это серьезный плацдарм для того, чтобы при наличии всего необходимого вооружения начать там в следующем году полноценное контрнаступление.

В районе Мелитополя проходит трасса на Мариуполь, которая является фактически единственным полноценным сухопутным логистическим путем на Херсонщину», – говорит эксперт.

Вторым направление он называет левобережная часть Херсонской области.

«Одним из основных преимуществ этого участка фронта является то, что здесь русские не возвели таких масштабных укреплений, как в Запорожской области. Кроме того, десант украинских морпехов и дальнейшие успешные действия Сил обороны в районе села Крынки на левом берегу Днепра. Оккупанты уже несколько месяцев не могут ничего сделать с украинскими героями. И не столь критична там ситуация, как это описывают некоторые западные СМИ», – успокаивает собеседник издания.

По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться не только на юге, но и на восточных участках фронта.

«В частности, неплохим местом для контрнаступательных действий может стать угледарское направление. От Угледара до Мариуполя и побережья Азовского моря – каких-то 70 километров. А Волноваху, которая является основным военно-транспортным хабом оккупационного контингента, отделяет от Угледара еще меньше, около 40. Можно предположить, что Генштаб ВСУ в конечном счете предпочтет полноценное наступление на территории Донбасса», – надеется Снегирев.

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