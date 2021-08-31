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31.08.2021 23:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Украина
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«Нужно расширять территории, иначе нас уничтожат» – Кургинян

Новости УкраиныЛюбой компромисс в отношении себя Запад воспринимает как слабость, а потому России нет смысла...

Любой компромисс в отношении себя Запад воспринимает как слабость, а потому России нет смысла оглядываться на кого-либо, принимая те или иные внешнеполитические решения.

Об этом в эфире YouTube-канала «Суть времени» заявил лидер одноимённого движения, писатель и публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно быть очень наивным человеком, чтобы поверить в договоренности с иноземцами, которые якобы не будут нас прессовать, если мы откажемся от расширения территории. Будут, будут.

Вы откажетесь от расширения территории, где-нибудь ещё на компромисс пойдёте, вот тут они и начнут вас добивать. И чем в большей степени вы откажетесь, тем сильней они вас будут добивать.

Ибо это их фундаментальный принцип – слабый не должен существовать, кто даёт слабину, должен быть уничтожен. Назовите этот принцип уголовным или принципом британской аристократии, он всё равно такой.

Если только по глазам видно, что повёлся, начал как бы отступать, проявил хоть какую-то слабину – всё, вот тут начинается удар на уничтожение», – резюмировал Кургинян.

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